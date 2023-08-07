Результативная победа "Динамо", потеря "Шахтера", поражение "Зари": результаты 2-го тура УПЛ

Состоялись матчи 2-го тура Украинской Премьер-лиги. Стоит отметить победу “Динамо” над “Оболонью”, ничью “Шахтера” с “Вересом”, а также поражение “Зари” от “Кривбасса”.

“Оболонь” Киев - “Динамо” Киев - 2:4 (1:3)

Голы: Ванат, 17 - 0:1, Ярмоленко, 31 (с пенальти) - 0:2, Черненко, 42 - 1:2, Буяльский, 45+5 - 1:3, Карась, 50 - 2:3, Ярмоленко, 76 (с пенальти) - 2:4

“Верес” Ровно – “Шахтер” Донецк – 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: Матвиенко, 45+1 - 0:1, Е. Шевченко, 62 – 1:1

“Заря” Луганск - “Кривбасс” Кривой Рог - 1:3 (1:1)

Голы: Антюх, 4 (с пенальти) - 1:0, Лунев, 41 (с пенальти) - 1:1, Приходько, 57 - 1:2, Дебелко, 90+6 - 1:3

“Днепр-1” Днепр – “Полесье” Житомир - 2:1 (0:0, 2:1)

Голы: Пихаленок, 61 - 1:0, Янаков, 88 (с пенальти) - 1:1, Бабенко, 90+1 – 2:1

“Минай” Минай - ЛНЗ Черкассы - 0:3 (0:1)

Голы: Бойко, 45 - 0:1, Прядун, 53 - 0:2, Наумец, 78 - 0:3

“Александрия” Александрия - “Металлист 1925” Харьков - 1:0 (1:0)

Гол: Шулянский, 38 - 1:0

“Колос” Ковалёвка - “Черноморец” Одесса" - 2:0 (0:0)

Голы: Велетень, 77 - 1:0, Цуриков, 88 - 2:0

“Рух” Львов - “Ворскла” Полтава - 4:1 (1:1)

Голы: Скляр, 10 - 0:1, Климчук, 37 (с пенальти) - 1:1, Климчук, 58 - 2:1, Квасница, 70 - 3:1, Павлюк, 81 (автогол) - 4:1

Положение команд: “Динамо”, “Рух”, “Александрия” - 6, “Колос”, “Шахтер” - 4, “Кривбасс”, “Полесье”, ЛНЗ, “Черноморец” - 3, “Днепр-1” - 3 (1), “Оболонь", “Верес” - 1, “Металлист 1925”, “Заря”, “Минай" - 0, “Ворскла” - 0 (1).