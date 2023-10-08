Результаты Серии А: Наполи уступил Фиорентине, а Рома разгромила Кальяри

В матче восьмого тура итальянской Серии А Наполи на своем поле принимал Фиорентину. Матч достаточно неожиданно завершился победой гостей. На голы Брекало, Гонсалеса и Бонавентуры, хозяева ответили лишь реализованным пенальти в исполнеии Осимхена. После этого матча команды поменяются местами в турнирной таблице. Фиорентина с 17 очками занимает 4 место, а у Наполи 5 позиция и на три очка меньше.

В других матчах игрового дня Монца разгромила Салернитану, а Фрозиноне на своем поле обыграл Верону.

Также отметим победы двух римских команд. Лацио дома одолел Аталанту, а Рома в гостях разгромила Кальяри. Дубль на счету Лукаку.

Наполи — Фиорентина — 1:3

Голы: 0:1 — Брекало 7, 1:1 — Осимхен 45+5 (п), 1:2 — Бонавентура 63, 1:3 — Гансалес 90+3.



Монца — Салернитана — 3:0

Голы: 1:0 — Кольпани 9, 2:0 — Виньято 18, 3:0 — Пессина 82.



Лацио — Аталанта — 3:2

Голы: 1:0 — де Кетеларе 5 (автогол), 2:0 — Кастельянос 11, 2:1 — Эдерсон 33, 2:2 — Колашинац 63, 3:2 — Весино 83.



Фрозиноне — Верона — 2:1

Голы: 1:0 — Рейньер 45+1, 2:0 — Суле 66, 2:1 — Джурич 90+4.



Кальяри — Рома 1:4

Голы: 0:1 — Ауар 19, 0:2 — Лукаку 20, 0:3 — Белотти 51, 0:4 — Лукаку 59, 1:4 — Нандес 87 (п).

𝟖ª giornata ✅

🔢 i 𝒓𝒊𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕𝒊: pic.twitter.com/u6QGXZM7l2 — Lega Serie A (@SerieA) October 8, 2023