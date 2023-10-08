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ВИДЕО. Лукаку забил 7 голов в 8 матчах за Рому

Новости футбола Сегодня, 16:18
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
ВИДЕО. Лукаку забил 7 голов в 8 матчах за Рому Фото: twitter.com/OfficialASRoma / Автор неизвестен

Бельгийский нападающий Ромы Ромелу Лукаку продолжает завоевывать любовь болельщиков своего нового клуба.

В матче против Кальяри в 8 туре итальянской Серии А Лукаку забил два гола, а его команда выиграла со счетом 4:1.

Для Лукаку это были шестой и седьмой голы в составе Ромы. Для этого бельгийцу понадобилось всего 8 матчей.

Напомним, что 30-летний Ромелу Лукаку стал игроком “волков” летом этого года: римляне арендовали футболиста у Челси за 5.8 млн евро до окончания текущего сезона. Помимо Ромы и Челси игрок также выступал за Андерлехт, Вест Бромвич, Эвертон, Манчестер Юнайтед и Интер Милан. Кроме голов за клуб в этом сезоне на его счету 2 гола за национальную сборную Бельгии.

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