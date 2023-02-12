"Ренн" проиграл в гостевом матче Лиги 1

В матче 23-го тура чемпионата Франции “Тулуза” на своем поле обыграла “Ренн” со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Рафаэла Ратао, Закарии Абухляля и Тейса Даллинга. За гостей отличился Антони Руо, который забил в собственные ворота.

“Тулуза”, набрав 32 очка, вышла на 10-е место в турнирной таблице Лиги 1. “Ренн” с 40 очками остался на пятой позиции.

“Тулуза” – “Ренн” - 3:1 (3:0)

Голы: Ратао, 27 - 1:0, Абухляль, 28 - 2:0, Даллинга, 37 - 3:0, Руо, 55 (автогол) - 3:1

“Тулуза”: Дюпе, Деслер, Николайсен, Руо, Суасо, Деягере (Диарра, 78), Спирингс, Шаиби (Жанро, 63), Рафаэл Ратао (Бирманчевич, 83), Абухляль, Даллинга (Онаиву, 78).

“Ренн”: Манданда, Спенс, Родон (Омари, 70), Теате, Трюффер, Бурижо (Те, 70), Сантамария (Сала, 82), Дуэ (Маер, 69), Гуири, Калимуэндо (Токо-Экамби, 63), Доку.

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