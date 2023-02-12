Неймар получил худшую оценку за матч с "Монако"
Новости футбола Сегодня, 03:44
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Неймар оказался худшим футболистом ПСЖ в матче чемпионата Франции с “Монако” (1:3).
Специалисты портала Goal.com оценили игру бразильца в 2 балла из 10 возможных. Т
Оценку в 3 балла получили Карлосу Солеру и Витиньо.
Лучшим в составе парижан был голкипер Джанлуиджи Доннарумма – он получил 7 из 10.
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