"Реал" вышел в четвертьфинал Юношеской Лиги чемпионов

В матче 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА мадридский “Реал” на своем поле обыграл “Ред Булл Зальцбург” со счетом 3:1 и пробился в четвертьфинал.

Победу королевскому клубу принесли голы Поля Фортуни, Хакобо Навероса и Икера Браво. У гостей отличился Карим Конате.

“Реал” Испания - “Ред Булл Зальцбург” Австрия - 3:1 (0:1)

Голы: Конате, 30 (с пенальти) - 0:1, Фортуни, 46 - 1:1, Наверос, 62 - 2:1, Браво, 90+4 - 3:1

“Реал”: Пиньейро, Обрадор, Саласар, Наверос, Винисиус Аугусто (Корредор, 83), Фортуни (Браво, 63), Моран (Ланча, 74), Андрес, Пас (Пуйоль, 83), Торрес, Паласиос (Месонеро, 83).

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