"Барселона" вылетела из Юношеской Лиги чемпионов

В матче 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА “Барселона” на своем поле проиграла АЗ со счетом 0:3 и вылетела из турнира.

Победу голландскому клубу принесли дубль Мекса Мердинка и гол Кеса Смита.

“Барселона” Испания - АЗ Нидерланды - 0:3 (0:0)

Голы: Смит, 56 - 0:1, Мердинк, 63 - 0:2, Мердинк, 90 - 0:3

“Барселона": Астралага, Домингес, Риад, Фернандес, Форт (Анайя, 84), Эрнандес (Каравака, 62), Казадо, Родригес (Роман, 62), Ахомаш, Барбера, Ямал (Гуйи, 85).

АЗ: Овусу-Одуро, Бекерс, Стам, Схаутен, Масторас, Квакман, Смит, де Йонг, Поку (Керссенс, 72), Аддай (Дал, 83), Мердинк.

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