"Реал" предложил новый контракт Асенсио: названы условия

Мадридский “Реал” хочет продлить контракт с полузащитником Марко Асенсио, сообщает El Debate.

По сведениям источника, королевский клуб предложил футболисту четырехлетний контракт с зарплатой в 4,8 миллиона евро в год. Впрочем, игрока не устраивают данные условия, так как он хочет получать не менее шести миллионов в год. В клубе не готовы к такому повышению, так как хавбек является игроком ротации. Возможно, мадридцы увеличат предложение, но не более, чем до пяти миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 27-летний Асенсио провел за “Реал” 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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