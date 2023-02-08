"Бавария" выбрала нового тренера вратарей

“Бавария” определилась с новым тренеров голкиперов команды.

Как пишет Kicker, на должность будет назначен Михаэль Рекнер, работающий на аналогичной должности в “Хоффенхайме”.

Ожидается, что в ближайшее время стороны подпишут контракт.

При этом “Бавария” заплатит “Хоффенхайму” шестизначную сумму в качестве компенсации.

Напомним, что недавно мюнхенцы уволили тренера вратарей Тони Талаповича, который работал в клубе с 2011 года.