"Реал" отказался подписывать Левандовски
Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Пини Захави, агент нападающего сборной Польши Роберта Левандовски, прошлым летом предлагал услуги своего клиента “Реалу”, сообщает Relevo.
По сведениям источника, королевский клуб был приоритетным вариантом для поляка. Впрочем, “Реал” отказался покупать поляка из-за его возраста, а также отличной игровой формы Карима Бензема.
В итоге Левандовски перешел из “Баварии” в “Барселону”. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне 34-летний форвард провел 21 матч во всех турнирах, забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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