Экс-тренер сборной Украины Петраков нашел новую работу

Пресс-служба Федерации футбола Армении на официальном сайте объявила о назначении Александра Петракова на пост главного тренера национальной сборной.

Условия контракта специалиста не разглашаются.

65-летний Петраков тренировал сборную Украины с 2021 по 2022 годы и не сумел вывести команду в финальную стадию ЧМ-2022. Ранее он привел молодежную сборную Украины к титулу чемпиона мира в 2019 году. Также тренировал ЦСКА-2 (Киев), “Спартак” (Сумы), “Винницу” и сборные Украины разных возрастов.

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