Конец истории. ПСЖ готовит церемонию прощания для Килиана Мбаппе

Парижане готовятся к прощанию со своей главной звездой - Килианом Мбаппе, сообщает издание El Chiringuito TV.

Президент ПСЖ Эль Хелайфи позвонил французскому нападающему, чтобы спросить его, как Мбаппе хочет попрощаться с парижским клубом. Парижане оценивают, каким будет прощание Килиана на Парк де Пренс.

Напомним, что L`Equipe писал, что церемония прощания ПСЖ с Мбаппе состоится уже в это воскресенье, 12 мая, во время матча 33-го тура Лиги 1 против Тулузы. Эта игра будет последней домашней для чемпионов Франции в этом сезоне.

В июне контракт Мбаппе с ПСЖ заканчивается и он перейдет в Реал Мадрид как свободный агент. Ожидается, что он подпишет контракт до лета 2029 года.

ПСЖ официально презентовал домашний комплект формы на сезон-2024/25. Однако самое главное то, что в презентации новой формы не принимал участия звездный форвард команды Килиан Мбаппе.