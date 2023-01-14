Мудрик может перейти в "Челси" за 100 миллионов евро

Лондонский “Челси” хочет купить полузащитника донецкого “Шахтера” и сборной Украины Михаила Мудрика, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста около 100 миллионов евро. Руководители “аристократов” прибыли в Польшу, чтобы провести переговоры с боссами “горняков”. На украинца также претендует “Арсенал”, который предложил за него 90-95 миллионов евро. Таким образом, решение о новом клубе может принять сам игрок.

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за “Шахтер” 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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