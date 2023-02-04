"Реал" и "Фламенго" узнали соперников в полуфинале клубного чемпионата мира
Новости футбола Сегодня, 14:44
Фото: твиттер "Аль-Ахли"/Автор неизвестен
Состоялись два четвертьфинальных матча клубного чемпионата мира.
“Аль-Хилаль” в серии пенальти одолел “Видад” и в полуфинале сыграет против “Фламенго”. “Аль-Ахли” победил “Сиэтл" и сыграет с “Реалом”.
“Видад” Марокко – “Аль-Хилаль” Саудовская Аравия - 1:1 (0:0), по пенальти - 3:5
Голы: Эль Амлуд, 52 - 1:0, Канно, 90+4 (с пенальти) - 1:1
“Сиэтл Саундерс” США – “Аль-Ахли” Египет - 0:1 (0:0)
Гол: Кафша, 88 - 0:1
Матч “Фламенго” - “Аль-Хилаль” состоится 7 февраля. Встреча “Аль-Ахли” - “Реал” пройдет 8 февраля.
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