"Реал" и "Фламенго" узнали соперников в полуфинале клубного чемпионата мира

Состоялись два четвертьфинальных матча клубного чемпионата мира.

“Аль-Хилаль” в серии пенальти одолел “Видад” и в полуфинале сыграет против “Фламенго”. “Аль-Ахли” победил “Сиэтл" и сыграет с “Реалом”.

“Видад” Марокко – “Аль-Хилаль” Саудовская Аравия - 1:1 (0:0), по пенальти - 3:5

Голы: Эль Амлуд, 52 - 1:0, Канно, 90+4 (с пенальти) - 1:1

“Сиэтл Саундерс” США – “Аль-Ахли” Египет - 0:1 (0:0)

Гол: Кафша, 88 - 0:1

Матч “Фламенго” - “Аль-Хилаль” состоится 7 февраля. Встреча “Аль-Ахли” - “Реал” пройдет 8 февраля.

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