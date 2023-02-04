"Арсенал" проиграл аутсайдеру АПЛ
Новости футбола Сегодня, 11:34
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Англии ливерпульский “Эвертон” на своем поле обыграл лондонский “Арсенал” со счетом 1:0.
Единственный гол в середине второго тайма забил Джеймс Тарковски.
“Эвертон”, набрав 18 очков, покинул зону вылета и поднялся на 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Арсенал” с 50 очками остался на первом месте.
“Эвертон” – “Арсенал” - 1:0 (0:0)
Гол: Тарковски, 60 - 1:0
“Эвертон”: Пикфорд, Коулмэн, Тарковски, Коуди, Миколенко, Гуйе, Дукуре, Онана, Макнил, Кэлверт-Льюин (Мопе, 62), Ивоби.
“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 85), Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака, Парти (Жоржиньо, 59), Эдегор (Фабиу Виейра, 77), Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 59).
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