"Арсенал" проиграл аутсайдеру АПЛ

В матче 22-го тура чемпионата Англии ливерпульский “Эвертон” на своем поле обыграл лондонский “Арсенал” со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Джеймс Тарковски.

“Эвертон”, набрав 18 очков, покинул зону вылета и поднялся на 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Арсенал” с 50 очками остался на первом месте.

“Эвертон” – “Арсенал” - 1:0 (0:0)

Гол: Тарковски, 60 - 1:0

“Эвертон”: Пикфорд, Коулмэн, Тарковски, Коуди, Миколенко, Гуйе, Дукуре, Онана, Макнил, Кэлверт-Льюин (Мопе, 62), Ивоби.

“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 85), Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака, Парти (Жоржиньо, 59), Эдегор (Фабиу Виейра, 77), Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 59).

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