"Челси" готов покрыть долги Леау ради его перехода в клуб

“Челси” нашел новый подход к форварду “Милана” Рафаэлу Леау.

Как сообщает Calcio in Pillole со ссылкой на La Stampa, англичане согласились полностью выплатить долг португальского футболиста перед “Спортингом” в случае подписания контракта.

Отметим, что речь идет о сумме в 16,5 миллиона евро.

Именно столько Леау должен выплатить “Спортингу” за одностороннее расторжение контракта в 2018 году.

В чемпионате Италии в текущем сезоне на счету Леау 19 матчей, в которых он отличился 8 голами и 5 ассистами.