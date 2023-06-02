"Реал" хочет купить полузащитника сборной Германии

Мадридский “Реал” проявляет конкретный интерес к полузащитнику лондонского “Челси” и сборной Германии Каю Хаверцу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Игра немца нравится главному тренеру “Реала” Карло Анчелотти. “Челси” может продать 23-летнего игрока, но за большую сумму.

Хаверц перешел в “Челси” в сентябре 2020 года из “Байера”. Сумма трансфера составила 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 47 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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