Хорошие новости. Два лидера Баварии Мюнхен готовятся к матчу против Реала

Два лидера Баварию Мюнхен Маттейс Де Лигт и Джамал Мусиала провели тренировку вместе с командой, сообщил журналист Николас Линнер.

В воскресенье, 5 мая, футболисты приняли участие в занятии вместе с игроками, которые находились в запасе во время вчерашнего матча Бундеслиги со Штутгартом.

Напомним, что Джамал Мусиала получил повреждение сухожилия в середине апреля, после чего пропустил три матча в чемпионате, однако провел все 90 минут на поле против Реала в ЛЧ. Что касается Де Лигта, то нидерландец не играл в двух матчах на этой неделе из-за травмы колена.

Бавария Мюнхен сыграла вничью с Реал Мадридом в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА со счетом 2:2.

К слову, левый защитник мюнхенцев Рафаэль Геррейро получил травму и покинул стадион на костылях. Как сообщает спортивный директор Баварии Макс Эберл, участие футболиста в ответном полуфинале Лиги Чемпионов против Реала крайне маловероятно.