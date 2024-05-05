Определились полуфинальные пары плей-офф А-Лиги

В субботу и воскресенье, 4-5 мая, состоялись два четвертьфинальных матча плей-офф А-Лиги. Сидней сыграл против Макартура, а Мельбурн Виктори против Мельбурн Сити.

ФК Сидней разгромил на своем поле Макартур со счетом 4:0. Уже на восьмой минуте сиднейцы вышли вперед, в середине первого тайма гости остались в меньшинстве и Сидней забил еще три мяча в ворота соперников.

Sydney FC end Macarthur's season & charge into the second week of the Finals! 🔵👊



The look on Luke Brattan's face says it all.



Match Report + Highlights: https://t.co/nBDgMNI3XC#SYDvMAC #ALM pic.twitter.com/GJiRNeoouB — Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) May 4, 2024

В дерби Мельбурна интрига была намного больше. Мельбурн Сити забили в первом тайме и также остались в большинстве, но развить преимущество не смогли. На последних минутах матча Виктори смогли спастись и перевести игру в овертайм, а затем и в серию пенальти. Мельбурн Сити трижды не смогли реализовать 11-метровый удар и проиграли 3:2.

.@GOMVFC WIN THE MELBOURNE DERBY ON PENALTIES TO BOOK A SEMI FINAL SPOT 😱🥅🔥



Paul Izzo the hero with THREE saves and a converted penalty.



One of the most incredible endings to a final in A-League Men’s history! pic.twitter.com/4pRvecxrlF — Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) May 5, 2024

Таким образом, у нас сформировались уже все полуфинальные пары плей-офф А-Лиги. Первая команда регулярного чемпионата сыграет с четвертой, а вторая с третьей.

Пары 1/2 финала

Сентрал Коуст Маринерс - ФК Сидней

Уиллингтон Феникс - Мельбурн Виктори - Мельбурн Виктори

Полуфинал пройдет в два матча. Первые поединки будут сыграны 11 мая, а ответные матчи через неделю, 18 мая.

Действующим чемпионом А-Лиги является команда Сентрал Коуст Маринерс. Самой титулованной командой является ФК Сидней - пять чемпионских титулов.