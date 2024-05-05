Определились полуфинальные пары плей-офф А-Лиги
В субботу и воскресенье, 4-5 мая, состоялись два четвертьфинальных матча плей-офф А-Лиги. Сидней сыграл против Макартура, а Мельбурн Виктори против Мельбурн Сити.
ФК Сидней разгромил на своем поле Макартур со счетом 4:0. Уже на восьмой минуте сиднейцы вышли вперед, в середине первого тайма гости остались в меньшинстве и Сидней забил еще три мяча в ворота соперников.
В дерби Мельбурна интрига была намного больше. Мельбурн Сити забили в первом тайме и также остались в большинстве, но развить преимущество не смогли. На последних минутах матча Виктори смогли спастись и перевести игру в овертайм, а затем и в серию пенальти. Мельбурн Сити трижды не смогли реализовать 11-метровый удар и проиграли 3:2.
Таким образом, у нас сформировались уже все полуфинальные пары плей-офф А-Лиги. Первая команда регулярного чемпионата сыграет с четвертой, а вторая с третьей.
Пары 1/2 финала
- Сентрал Коуст Маринерс - ФК Сидней
- Уиллингтон Феникс - Мельбурн Виктори - Мельбурн Виктори
Полуфинал пройдет в два матча. Первые поединки будут сыграны 11 мая, а ответные матчи через неделю, 18 мая.
Действующим чемпионом А-Лиги является команда Сентрал Коуст Маринерс. Самой титулованной командой является ФК Сидней - пять чемпионских титулов.