Национальный Банк Египта – ЕНППИ прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Прогноз на матч ЭНППИ не проиграет Коэф.: 1.63 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В воскресенье, 5 мая, Национальный Банк Египта дома сыграет против ЭНППИ в матче 21-го тура Премьер-лиги Египта. Начало матча в 18:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Национальный Банк Египта

Банк Египта продолжает бороться за место в элитной лиге египетского футбола, но в последние недели положение этой команды значительно ухудшилось. На данынй момент Банк Египта располагается прямо над зоной вылета, на 15-м месте, с отрывом лишь в 3 очка. Араб Контракторс в минувшем туре удалось приблизиться благодаря победе над ЗЕД. Банк Египта к этому матчу подходит с серией из трех поражений подряд: Замалек (0:1), Пайрамидз (2:3), Эль-Джаиш (0:1).

ЕНППИ

ЕНППИ располагается в группе лидеров Премьер-лиги Египта. После 21 тура “инженеры” занимают пятое место, набрав 29 очков. Отставание от Аль-Иттихад, который идет четвертым, составляет три очка, а вот отрыв от ближайших преследователей минимальный – 1 очко. Еще совсем недавно ЕНППИ занимал место в топ-4, но последние результаты значительно ухудшили положение этой команды. ЕНППИ не выигрывает уже в 6 матчах подряд, в которых набрал лишь 3 очка. В предыдущем туре ЕНППИ проиграл Пайрамидз 0:1, а перед этим была неудача в матче с Эль-Джаиш (0:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 4-м туре текущего сезона ЕНППИ обыграл Национальный Банк Египта со счетом 3:1.

Банк Египта никогда не обыгрывал ЕНППИ в матчах Премьер-лиги. Единственная победа была в 2022 году в матче Кубка Египта.

Всего эти команды сыграли между собой 7 игр, в которых ЕНППИ одержал 5 побед.

Прогноз на матч Национальный Банк Египта – ЕНППИ

ЕНППИ находится в плохой форме, все равно остается более классной командой, чем Банк Египта. Моя ставка – Х2.

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