"МЮ" нашел способ избавиться от Магуайра

“Манчестер Юнайтед” нашел способ избавиться от защитника Гарри Магуайра.

Англичанина могут включить в предложение по полузащитнику “Челси” Мейсону Маунту.

Как пишут британские СМИ, у наставника “МЮ” Эрика тен Хага нет планов насчет центрального защитника, поэтому этим летом клуб планирует расстаться с игроком сборной Англии.

Transfermarkt оценивает Маунта в 65 миллионов евро, а Магуайра — в 25 миллионов евро.