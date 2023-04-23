"РБ Лейпциг" потерпел поражение в гостевом матче Бундеслиги

В матче 29-го тура чемпионата Германии леверкузенский “Байер” на своем поле обыграл “РБ Лейпциг” со счетом 2:0.

Победу “аптекарям” принесли голы Адама Гложека и Надима Амири. Гости доигрывали матч вдесятером из-за удаления Доминика Собослаи.

“Байер”, набрав 47 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. “РБ Лейпциг” с 51 очком остался на пятой позиции.

“Байер” – “РБ Лейпциг” - 2:0 (1:0)

Голы: Гложек, 40 - 1:0, Амири, 86 (с пенальти) - 2:0

“Байер”: Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Инкапиэ (Фосу-Менса, 79), Баккер, Демирбай, Андрих, Диаби (Амири, 68), Адли (Бельараби, 90), Гложек (Азмун, 68).

“РБ Лейпциг”: Бласвих, Хальстенберг (Симакан, 60), Орбан, Клостерманн (Лаймер, 72), Гвардиол, Хенрихс, Кампль (Нкунку, 46), Ольмо, Айдара (Форсберг, 81), Собослаи, Вернер (Андре Силва, 81).

Удаление: Собослаи (85).

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