"Фрайбург" уничтожил аутсайдера Бундеслиги и вернулся в топ-3

В матче 29-го тура чемпионата Германии “Фрайбург” на своем поле разгромил “Шальке” со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли дубль Михаэля Грегорича, голы Лукаса Хелера и Маттиаса Гинтера.

“Фрайбург”, набрав 53 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. “Шальке” с 24 очками остался в зоне вылета на 17-й позиции.

“Фрайбург” – “Шальке” - 4:0 (2:0)

Голы: Грегорич, 7 - 1:0, Грегорич, 35 - 2:0, Хелер, 52 - 3:0, Гинтер, 82 - 4:0

“Фрайбург”: Флеккен, Кюблер, Гинтер, Линхарт, Гюнтер, Хефлер (Вагнер, 86), Грифо (Чжон Ву Ен, 80), Кайтель, Доан (Вайсхаупт, 73), Грегорич (Петерсен, 73), Хелер (Рель, 79).

“Шальке”: Шволов, Матричани (Айдин, 61), Каминьски, Йенц (Граймль, 46), Уронен (Аувеян, 61), Латца, Дрекслер (Фрай, 46), Крал, Теродде, Караман, Бюльтер (Саласар, 79).

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