В "Баварии" приняли решение по Тухелю
Новости футбола Сегодня, 10:42
Фото: инстаграм Томаса Тухеля/Автор неизвестен
Руководство мюнхенской “Баварии” пока не собирается увольнять Томаса Тухеля с поста главного тренера, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в своем твиттере.
По сведениям источника, при этом в клубе очень болезненно восприняли поражение в матче 29-го тура чемпионата Германии против “Майнца” (1:3). Руководители клуба раскритиковали некоторые решения наставника. Впрочем, тренер, скорее всего, доработает до конца сезона.
Напомним, что Тухель возглавил “Баварию” несколько недель назад, сменив на посту наставника Юлиана Нагельсманна. За этот период мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Германии, а в чемпионате Германии клуб опустился на второе место.
Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" возглавила Бундеслигу.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 12:15 "Барселона" победила "Атлетико" в Ла Лиге
Новости футбола Сегодня, 10:55 "Ньюкасл" уничтожил "Тоттенхэм" в матче АПЛ
Новости футбола Вчера, 14:27 Дортмундская "Боруссия" одержала разгромную победу и возглавила Бундеслигу
Новости футбола Вчера, 13:50 "Манчестер Сити" крупно победил в полуфинале Кубка Англии
Новости футбола Вчера, 12:59 "Бавария" потерпела гостевое поражение в Бундеслиге
Новости футбола Вчера, 12:55 "Шахтер" упустил победу над "Динамо" в матче УПЛ
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:55 Азар ответил "Реалу" на предложение расторгнуть контракт Новости футбола Сегодня, 12:42 Месси тайно прилетел в Барселону Новости футбола Сегодня, 12:31 Украинец Довбик может присоединиться к чемпиону Турции Новости футбола Сегодня, 12:15 "Барселона" победила "Атлетико" в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 11:55 "Фрайбург" уничтожил аутсайдера Бундеслиги и вернулся в топ-3 Новости футбола Сегодня, 11:42 Клуб Берлускони одержал феерическую победу над "Фиорентиной" Новости футбола Сегодня, 11:30 "Вест Хэм" одержал разгромную победу в Премьер-лиге Новости футбола Сегодня, 11:15 "Аякс" потерпел разгромное поражение в чемпионате Нидерландов Новости футбола Сегодня, 10:55 "Ньюкасл" уничтожил "Тоттенхэм" в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 10:42 В "Баварии" приняли решение по Тухелю
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Севилья - Вильярреал 23 апреля 2023 года Футбол 24 апр 2023 Прогноз на матч Фенербахче - Истанбулспор 24 апреля 2023 года Футбол 24 апр 2023 Прогноз на матч Аталанта - Рома 24 апреля 2023 года Футбол 25 апр 2023 Прогноз на матч Кадис - Осасуна 25 апреля 2023 года Футбол 25 апр 2023 Прогноз на матч Бетис - Реал Сосьедад 25 апреля 2023 года