В "Баварии" приняли решение по Тухелю

Руководство мюнхенской “Баварии” пока не собирается увольнять Томаса Тухеля с поста главного тренера, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, при этом в клубе очень болезненно восприняли поражение в матче 29-го тура чемпионата Германии против “Майнца” (1:3). Руководители клуба раскритиковали некоторые решения наставника. Впрочем, тренер, скорее всего, доработает до конца сезона.

Напомним, что Тухель возглавил “Баварию” несколько недель назад, сменив на посту наставника Юлиана Нагельсманна. За этот период мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Германии, а в чемпионате Германии клуб опустился на второе место.

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