"РБ Лейпциг" победил в Берлине и ворвался в топ-4 Бундеслиги

В матче 27-го тура чемпионата Германии “РБ Лейпциг” на выезде обыграл берлинскую “Герту” со счетом 1:0.

Единственный гол на 39-й минуте забил Амаду Айдара.

“РБ Лейпциг”, набрав 48 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Герта” с 22 очками осталась на 16-й позиции.

“Герта” – “РБ Лейпциг” - 0:1 (0:1)

Гол: Айдара, 39 - 0:1

“Герта”: Кристенсен, Кенни (Рихтер, 62), Кемпф, Уремович (Нидерлехнер, 74), Дардаи, Платтенхардт, Боатенг (Нганкам, 62), Джигерджи (Сердар, 62), Тузар, Лукебакио, Канга (Йоветич, 74).

“РБ Лейпциг”: Бласвих, Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Симакан, Раум (Хальстенберг, 84), Кампль, Айдара (Клостерманн, 78), Форсберг (Ольмо, 63), Собослаи, Вернер (Андре Силва, 63).

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