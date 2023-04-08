Де Лигт принес "Баварии" гостевую победу в Бундеслиге

В матче 27-го тура чемпионата Германии “Бавария” на выезде обыграла “Фрайбург” со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Маттейс Де Лигт.

“Бавария”, набрав 58 очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. “Фрайбург” с 47 очками остался на четвертой позиции.

“Фрайбург” – “Бавария” - 0:1 (0:0)

Гол: де Лигт, 51 - 0:1

“Фрайбург”: Флеккен, Сильдийя (Кюблер, 63), Гульде (Линхарт, 36), Гинтер, Гюнтер, Хефлер, Грифо (Шаллаи, 62), Эггештайн, Доан (Вайсхаупт, 84), Грегорич, Хелер (Чжон Ву Ен, 84).

“Бавария”: Зоммер, Канселу (Станишич, 89), Павар, де Лигт, Киммих, Дэвис, Сане (Мазрауи, 89), Мюллер (Гравенберх, 77), Мусиала (Горетцка, 68), Гнабри, Мане.

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