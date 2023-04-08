"Шахтер" закрепился на вершине турнирной таблицы УПЛ

Донецкий “Шахтер” в матче 20-го тура чемпионата Украины обыграл харьковский “Металлист”.

Встреча завершилась минимальной победой “горняков” со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Бондаренко во втором тайме.

По итогам 20-ти туров “горняки” лидируют в УПЛ, имея в активе 46 баллов. Сейчас “Шахтер” опережает “Днепр-1” на четыре балла.