Рауль может возглавить клуб Ла Лиги

Главный тренер второй команды "Реала" Рауль Гонсалес покинет клуб в ближайшие недели.

Как сообщает Marca, в его услугах заинтересован "Хетафе".

Наставник последних Хосе Бордалас может покинуть клуб уже в ближайшие дни.

По данным источник, Рауль рассматривается как потенциальная замена специалисту, если он уйдет.

В прошлом сезоне "Реал Мадрид Кастилья" заняла третье место в группе 1 третьей лиги Испании.