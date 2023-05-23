Раскрыты детали контракта Роналду с "Аль-Насром"

Президент "Аль-Насра" Мухаммад Аль Муаммар рассказал о некоторых нюансах сотрудничества с форвардом Криштиану Роналду.

Он заявил, что клуб получил коммерческие права на португальского футболиста, которые будут использованы после окончания сезона и повлияют на туристическую индустрию и другие сферы.

Аль Муаммар также призвал игроков "Аль-Насра" проявлять себя на поле как можно лучше, учитывая широкую трансляцию матчей.

Роналду перешел в "Аль-Насра" в начале этого года и зарабатывает в клубе 200 миллионов евро в год.