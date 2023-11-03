Раньше он поддерживал Палестину. Защитник Баварии встретился с еврейской общиной

Защитник “Баварии” Нуссайр Мазрауи недавно провел встречу с представителями еврейской общины в Мюнхене.

Как сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, она состоялась на прошлой неделе, хотя известно об этом стало только сейчас.

По данным источника, Мазрауи выступал инициатором этой встречи.

Кроме него с представителями еврейской общины встретился генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дризен. Еврейская община же на переговорах была представлена бывшим президентом Центрального совета евреев Германии Шарлоттой Кноблох и политическим деятелем Питером Гуттманном.

Источник пишет, что стороны провели открытый и доверительный разговор. При этом в “Баварии” отказались раскрывать информацию о содержании и результатах встречи.

Напомним, что Мазрауи в начале войны в Израиле неожиданно поддержал Палестину. В частности, он выразил поддержку боевикам ХАМАС, которые начали войну.