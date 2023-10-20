В Баварии выступили с официальным заявлением по Мазрауи, поддержавшим палестинцев

После того, как защитник «Баварии» Нуссайр Мазрауи выразил публичную поддержку Палестины, мюнхенская команда сделала официальное заявление.

В клубе заявили, что уже поговорили с футболистом.

«На этой неделе мюнхенская «Бавария» провела подробный и объяснительный разговор с Мазрауи. Обсуждались сообщения футболиста в социальных сетях о терроре, связанном с Израилем, которые вызвали резонанс и критику.

«Бавария» и футболист категорически противятся переносу ближневосточного конфликта и его насилия в Германию, страну, посвятившую себя миру. Ненависть и насилие по отношению к детям не имеют места в политической культуре Германии. «Бавария» поддерживает еврейскую общину Германии и Израиль; ничто не оправдывает убийство детей и семей.

ФК «Бавария» считает, что футбол должен проявить свою силу миролюбия и сближения между разными культурами, особенно в самые сложные моменты. Мазрауи останется частью «Баварии», однако, из-за полученной травмы, он временно выбыл из игры», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Баварии».