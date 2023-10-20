EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола В Баварии выступили с официальным заявлением по Мазрауи, поддержавшим палестинцев

В Баварии выступили с официальным заявлением по Мазрауи, поддержавшим палестинцев

Новости футбола Сегодня, 07:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
В Баварии выступили с официальным заявлением по Мазрауи, поддержавшим палестинцев В Баварии выступили с официальным заявлением по Мазрауи, поддержавшим палестинцев

После того, как защитник «Баварии» Нуссайр Мазрауи выразил публичную поддержку Палестины, мюнхенская команда сделала официальное заявление.

В клубе заявили, что уже поговорили с футболистом.

«На этой неделе мюнхенская «Бавария» провела подробный и объяснительный разговор с Мазрауи. Обсуждались сообщения футболиста в социальных сетях о терроре, связанном с Израилем, которые вызвали резонанс и критику.

«Бавария» и футболист категорически противятся переносу ближневосточного конфликта и его насилия в Германию, страну, посвятившую себя миру. Ненависть и насилие по отношению к детям не имеют места в политической культуре Германии. «Бавария» поддерживает еврейскую общину Германии и Израиль; ничто не оправдывает убийство детей и семей.

ФК «Бавария» считает, что футбол должен проявить свою силу миролюбия и сближения между разными культурами, особенно в самые сложные моменты. Мазрауи останется частью «Баварии», однако, из-за полученной травмы, он временно выбыл из игры», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Баварии».

Связанные команды и лиги
Бавария Бундеслига Германия
Популярные новости
Чемпион мира Алехандро Гомес сдал положительный допинг-тест Новости футбола Сегодня, 07:51 Чемпион мира Алехандро Гомес сдал положительный допинг-тест
В Англии нашли замену тренеру сборной Саутгейту Новости футбола Сегодня, 05:30 В Англии нашли замену тренеру сборной Саутгейту
Это надо учитывать. Пол Мерсон закрыл рты хейтерам Мудрика Новости футбола Сегодня, 05:00 Это надо учитывать. Пол Мерсон закрыл рты хейтерам Мудрика
Новый скандал в Италии. Аллегри играл в казино во время пандемии COVID-19 Новости футбола Сегодня, 02:56 Новый скандал в Италии. Аллегри играл в казино во время пандемии COVID-19
Вегас и Бостон продолжили серию побед. Результаты матчей НХЛ 20 октября Новости хоккея Сегодня, 02:12 Вегас и Бостон продолжили серию побед. Результаты матчей НХЛ 20 октября
Интер Майами готовит трансфер еще одной экс-звезды Барселоны Новости футбола Сегодня, 00:19 Интер Майами готовит трансфер еще одной экс-звезды Барселоны
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:51 Чемпион мира Алехандро Гомес сдал положительный допинг-тест Новости футбола Сегодня, 07:00 В Баварии выступили с официальным заявлением по Мазрауи, поддержавшим палестинцев Новости футбола Сегодня, 05:30 В Англии нашли замену тренеру сборной Саутгейту Новости футбола Сегодня, 05:00 Это надо учитывать. Пол Мерсон закрыл рты хейтерам Мудрика Новости футбола Сегодня, 04:00 Беллингема уже начали сравнивать с Месси Новости футбола Сегодня, 02:56 Новый скандал в Италии. Аллегри играл в казино во время пандемии COVID-19 Новости хоккея Сегодня, 02:12 Вегас и Бостон продолжили серию побед. Результаты матчей НХЛ 20 октября Новости футбола Сегодня, 01:30 Сыграл за команду один матч. Лидер Борнмута выбыл почти на полгода Новости футбола Сегодня, 01:00 Моуринью рассказал, как работал школьным учителем Новости футбола Сегодня, 00:19 Интер Майами готовит трансфер еще одной экс-звезды Барселоны
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Иттихад 20 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вердер 20 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Парма — Комо 20 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дерри Сити — Шелбурн 20 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ротерхэм — Ипсвич Таун 20 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эспаньол — Леганес 20 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Осасуна — Гранада 20 октября 2023 года Футбол 21 окт 2023 Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон 21 октября 2023 года Футбол 21 окт 2023 Прогноз на матч Верона — Наполи 21 октября 2023 года Футбол 21 окт 2023 Прогноз на матч Унион — Штутгарт 21 октября 2023 года