Защитник Баварии поддержал Палестину. Сегодня его не было на тренировке
Защитник «Баварии» Нуссайр Мазрауи не присутствовал на тренировке команды 19 октября.
Об этом написал журналист Фабрицио Романо.
По его словам, накануне у футболиста сборной Марокко прошла встреча с руководством немецкой команды. Там ему сказали, что не поддерживают позицию футболиста по поводу конфликта между Сектором Газа и Израилем.
При этом в клубе не делали официальных заявлений о том, по какой причине Мазрауи не присутствовал на тренировке.
Напомним, ранее Мазрауи выразил свою поддержу палестинцам. В своем обращении известный футболист заявил, что тренерский штаб национальной команды Марокко пожертвуют пострадавшим все бонусы за матчи квалификации Кубка Африки. Также футболист сказал, что собирается организовать еще больше гуманитарных инициатив.
В текущем сезоне Мазрауи провёл за «Баварию» девять матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет результативную передачу.
Его контракт с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года.