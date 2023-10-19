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Защитник Баварии поддержал Палестину. Сегодня его не было на тренировке

Новости футбола Сегодня, 07:58
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Защитник Баварии поддержал Палестину. Сегодня его не было на тренировке Фото: сайт ФК Бавария

Защитник «Баварии» Нуссайр Мазрауи не присутствовал на тренировке команды 19 октября.

Об этом написал журналист Фабрицио Романо.

По его словам, накануне у футболиста сборной Марокко прошла встреча с руководством немецкой команды. Там ему сказали, что не поддерживают позицию футболиста по поводу конфликта между Сектором Газа и Израилем.

При этом в клубе не делали официальных заявлений о том, по какой причине Мазрауи не присутствовал на тренировке.

Напомним, ранее Мазрауи выразил свою поддержу палестинцам. В своем обращении известный футболист заявил, что тренерский штаб национальной команды Марокко пожертвуют пострадавшим все бонусы за матчи квалификации Кубка Африки. Также футболист сказал, что собирается организовать еще больше гуманитарных инициатив.

В текущем сезоне Мазрауи провёл за «Баварию» девять матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет результативную передачу.

Его контракт с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года.

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