Пятая ракетка мира заявила, что может пропустить Ролан Гаррос 2024
Новости тенниса Сегодня, 03:56
ФОТО: Rich Storry
Пятая ракетка мира из США Джессика Пегула подтвердила снятие с грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия), а также сообщила, что может не сыграть на Открытом чемпионата Франции 2024:
"Привет, ребята! Кратко: я пропущу турнир в Риме, и, возможно, Ролан Гаррос.
На самом деле, чувствую себя очень хорошо, но мне надо возвращаться к тренировкам со скоростью улитки", – написала Пегула.
Последний матч Джессика провела 13 апреля, когда выступала за сборную США в матче Кубка Билли Джин Кинг против команды Бельгии.
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