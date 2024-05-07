Звезда Сан-Антонио Спёрс Виктор Вембаньяма получил награду Новичок года НБА 2023-24

Молодая звезда Сан-Антонио Спёрс Виктор Вембаньяма доказал, что не зря вокруг него было столько шумихи и не зря он был выбран под первым номером на драфте прошлого года. Сегодня НБА официально назвала его новичком года в сезоне 2023-24.

За это сезон француз в среднем набирал 21,4 очка, 10,6 подборов, 3,9 передач и 3,6 блок-шота за игру. Всего он провел 71 матч на площадке. Его выбор не стал сенсацией, ведь он опережал всезх остальных новичков НБА по результативности, подборам и блокам за игру.

Также Вембаньяма завершил этот сезон как первый игрок в истории НБА, который достиг отметки в 1500 очков (1522), 250 заблокированных бросков (254) и 100 реализованных трёхочковых (128) за один сезон.

Виктор Вембаньяма присоединился к элитной группе игроков, включая Шакила О'Нила, Дэвида Робинсона и Алонсо Моурнинга, как один из четырех новичков после слияния НБА и АБА, набравших в среднем не менее 20 очков, 10 подборов и 3 блоков за игру.

Француз является одним из шести игроков, кто набирал не менее 20 очков, 10 подборов, 3 передач и 3 блок-шотов за матч, вне зависимости от возраста. Наверняка о Вембаньяме в дальнейшем будет еще много разговоров и ему покорятся множество рекордов.

Напомним, что несмотря на невероятную игру француза, его команда заняла предпоследнее, четырнадцатое место в Западной конференции и не вышла в плей-офф НБА.