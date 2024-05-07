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Тренер именитой теннисистки рассказал о ее проблемах в игре на грунте

Новости тенниса Сегодня, 04:17
Виталий Чумак эксперт Dailysports Виталий Чумак
Тренер именитой теннисистки рассказал о ее проблемах в игре на грунте ФОТО: Matthew Stockma

Тренер Наоми Осаки Вим Фисетт рассказал, что доволен тем, как она прогрессирует после возвращения в тур, и обсудил ее проблемы с игрой на грунте.

Бывшая первая ракетка мира вернулась в WTA Tour в январе, родив первого ребенка в августе 2023 года. Посреди грунтового сезона у нее одна победа в трех матчах на глине.

На этой неделе Осака сыграет в Риме, где в первом круге ей предстоит сыграть с Кларой Бюрель, а в случае победы встретиться с украинкой Мартой Костюк.

"Я очень доволен процессом. Что касается конкретно грунта, то она давно не играла на нем и очень давно не добивалась успеха на этом покрытии, так что мы не можем ожидать чудес. Мы можем надеяться на них, но мы должны быть реалистами.

Но прогресс очень хороший. Все дело в опыте и времени, проведенном на глине. Все по-другому, нужно время, чтобы внести тактические коррективы. Конечно, движение другое, отскок другой, так как это более высокий контакт.

Но если вспомнить последние пять лет, сколько часов она провела на грунте и сколько матчей сыграла на нем? Поэтому то, что я увидел, было очень многообещающим", – сказал Фисетт для Tennis 365.

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