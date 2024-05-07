Милан готов побить свой трансферный рекорд ради молодого таланта РБ Лейпциг

Контракт Оливье Жиру с Миланом истекает по окончанию сезона. Француз планирует перебраться в МЛС, а россонерри необходимо искать себе нового нападающего.

Согласно даннымLaGazzettadelloSport, Милан присматривается к нападающему РБ Лейпциг Беньямину Шешко. Он может стать отличным вариантом для команды, так как он молод и в своём возрасте демонстрирует отличные результаты. На его счету двенадцать голов в 29 матчах Бундеслиги текущего сезона, еще четыре раза он отметился в воротах соперников в других турнирах.

Милан готов инвестировать в игрока значительные средства, потенциально более€60 млн. но этого может быть недостаточно. Согласно даннымSkySportsDeutschland, в контракте словенского игрока есть пункт об увеличении суммы освобождения в зависимости от результатов. В настоящее время немецкий клуб оценивает его контракт в€65 млн, но эта сумма может возрасти еще на €10 млн.

Беньямин Шешко является воспитанником словенских клубов, но в шестнадцатилетнем возрасте перешел в РБ Зальцбург, откуда в начале текущего сезона перебрался в РБ Лейпциг за€24 млн.