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Ракицкий назвал причину, почему вернулся в Украину из россии

Новости футбола Сегодня, 14:42
Ракицкий назвал причину, почему вернулся в Украину из россии Фото: инстаграм Ярослава Ракицкого/Автор неизвестен

Защитник донецкого “Шахтера” Ярослав Ракицкий рассказал, почему он принял решение покинуть Мордор, где он выступал за зенит, и вернуться в Украину.

“Футбол – моя работа и дело всей моей жизни. И в россии я играл в футбол. А когда началась полномасштабная война 24 февраля 2022 года, я в тот же день решил расторгнуть контракт и вернуться в Украину. Этот поступок и есть мой ответ. Никто не мог представить такой масштаб агрессии: что россияне тысячами будут убивать украинцев, разрушать наши города. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в россию! Более того, считаю, что многие до февраля 2022 года не воспринимали это настолько тяжело: посмотрите, в россии проводился чемпионат мира по футболу, должен состояться финал Лиги чемпионов, многие украинцы продолжали жить в hоссии и работать, страны торговали между собой. Но 24 февраля расставило все по местам – в один день все поняли, что у нас, у цивилизованного мира, нет ничего общего с российской федерацией. Поэтому я здесь, в Украине – вместе со своей страной, со своим народом. И это мой ответ на все вопросы”, - приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 33-летний Ракицкий провел за “Шахтер” 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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