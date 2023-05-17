Известный футболист заявил, что Аргентине помогли выиграть ЧМ-2022

Известный в прошлом футболист сборной Уругвая Диего Лугано не считает, что Аргентина заслуженно победила на чемпионате мира 2022 года.

По его словам, аргентинцы определенно получили помощь в достижении титула.

“Из пяти пенальти, которые были назначены в пользу аргентинцев, четыре были несправедливыми”, - сказал он.

При этом уругваец не стал скрывать, что большую роль в успехе Аргентины сыграл Лионель Месси, который стал лучшим игроком турнира, а его команда умело использовала его таланты.