ПСЖ выгоняет ключевого игрока. Он передет в Катар

ПСЖ выгоняет Марко Верратти из команды, игрок близок к переезду в Катар, сообщил журналист Фабрицио Романо.

RMC Sport пишет, что ПСЖ хочет, чтобы ключевой игрок Марко Верратти как можно быстрее покинул команду. Сомнений у этих намерений нет, тренерский штаб не видит итальянца в команде и хочет, чтобы он нашел другой клуб. Верратти не внесли в заявку на новый сезон Лиги Чемпионов.

В начале августа состоялась встреча главного менеджера Луиса Энрика и директора Луиса Кампоса с несколькими игроками, включая Неймара и Верратти. Футболистам сообщили, что не видят их в новом проекте, поэтому они должны покинуть ПСЖ. По ходу лета в клубе не отказались от этого мнения.

Неймар уже покинул Париж и переехал в Саудовскую Аравию. Бразилец перешел в Аль-Хиляль. Марко Верратти не так спешил с поиском нового клуба, однако как сообщил Фабрицио Романо, итальянец близок к переезду в Катар. Переговоры с командой Аль-Араби с прошлой недели на финальной стадии и сейчас ждут всех деталей.

Марко Верратти перешел в ПСЖ в 2012 году. За этот период он провел 262 матча и забил семь голов. В этом сезоне он ни разу не попал в заявку Парижан.