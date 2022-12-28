ПСЖ в меньшинстве вырвал победу над аутсайдером Лиги 1

В матче 16-го тура чемпионата Франции “Пари Сен-Жермен” на своем поле обыграл “Страсбур” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Маркиньоса и Килиана Мбаппе. За гостей отличился Маркиньос, забивший в собственные ворота.

ПСЖ, набрав 44 очка, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. “Страсбур” с 11 очками остался на 19-й позиции.

ПСЖ – “Страсбур” - 2:1 (1:0)

Голы: Маркиньос, 14 - 1:0, Маркиньос, 51 (автогол) - 1:1, Мбаппе, 90+5 (с пенальти) - 2:1

ПСЖ: Доннарумма, Мукиеле, Рамос, Маркиньос, Битшиабу (Хакими, 79), Верратти, Фабиан Руис, Витинья (Сарабия, 73), Неймар, Мбаппе, Экитик (Солер, 73).

“Страсбур”: Зельс, Дукуре, Джику, Ньямси, Перрен, Белльгард, Диарра (Сиссоко, 78), Прцич (Ахолу, 65), Томассон, Гамейро (Диалло, 78), Ажорк.

Удаление: Неймар (62).

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