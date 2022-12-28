"Челси" купил африканского таланта

Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте объявила о переходе ивуарийского нападающего “Мольде” Давида Датро Фофана.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом долгосрочный контракт.

20-летний Фофана выступал за “Мольде” с 2021 года. Всего он провел за клуб 65 матчей, забил 24 гола и отдал 10 результативных передач. За сборную Кот-д'Ивуара провел два матча.

Не пропустите: Подавал надежды в "Барселоне": Кркич остался без клуба.