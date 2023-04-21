ПСЖ с трудом победил аутсайдера Лиги 1

В матче 32-го тура чемпионата Франции “Пари Сен-Жермен” на выезде обыграл “Анжер” со счетом 2:1.

Победу парижанам принес Килиан Мбаппе, который сделал дубль. У хозяев отличился Сада Тиуб.

ПСЖ, набрав 75 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. “Анжер” с 14 очками остался на последнем, 20-м месте.

“Анжер” – ПСЖ - 1:2 (0:2)

Голы: Мбаппе, 9 - 0:1, Мбаппе, 26 - 0:2, Тиуб, 87 - 1:2

“Анжер”: Бернардони, Бамба, Унтонджи, Валери, Камара (Тиуб, 69), Менди, Абделли, Калумба, Юну, Ньян (Сима, 69), Баойя (Таиби, 88).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Данилу Перейра, Бернат (Битшиабу, 89), Фабиан Руис, Солер (Верратти, 62), Витинья (Заир-Эмери, 88), Месси, Мбаппе.

Не пропустите: Зидан определился с клубом, который хочет тренировать.