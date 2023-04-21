Зидан определился с клубом, который хочет тренировать

Бывший главный тренер мадридского “Реала” Зинедин Зидан хочет возглавить туринский “Ювентус”, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, французский специалист рассматривает итальянский клуб в качестве приоритетного варианта. При этом его не пугает тот факт, что клуб может не попасть в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

При этом Зидан не рассматривает возможность с возвращением в “Реал”.

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