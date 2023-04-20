"Ювентус" вышел в полуфинал Лиги Европы

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы туринский “Ювентус” на выезде сыграл вничью с лиссабонским “Спортингом” и по сумме двух встреч вышел в полуфинал.

В начале встречи счет открыл Адриен Рабьо, а в середине тайма равновесие восстановил Маркус Эдвардс.

В ½ финала “Ювентус” сыграет с “Севильей”.

“Спортинг” Португалия – “Ювентус” Италия - 1:1 (1:1) - первый матч - 0:1

Голы: Рабьо, 9 - 0:1, Эдвардс, 20 (с пенальти)

“Спортинг”: Адан, Эшгайю, Коатес, Инасиу (Матеус Рейс, 81), Диоманде, Нуну Сантуш (Артур, 87), Угарте, Педру Гонсалвеш, Морита, Эдвардс, Тринкау (Шермити, 81).

“Ювентус”: Щесны, Данило, Бремер (Гатти, 73), Алекс Сандро, Рабьо, Локателли, Миретти (Погба, 72), Куадрадо, Ди Мария, Кьеза (Костич, 78), Влахович (Милик, 71).

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