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"Манчестер Юнайтед" с разгромом вылетел из Лиги Европы

Новости футбола Сегодня, 17:05
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В ответном матче ¼ финала Лиги Европы “Севилья” на своем поле разгромила “Манчестер Юнайтед” со счетом 3:0 и пробилась в полуфинал.

Победу испанскому клубу принесли дубль Юссефа Эн-Несири и гол Лоика Баде.

В полуфинале “Севилья” сыграет с “Ювентусом”.

“Севилья” Испания – “Манчестер Юнайтед” Англия - 3:0 (1:0) - первый матч - 2:2
Голы: Эн-Несири, 8 - 1:0, Баде, 47 - 2:0, Эн-Несири, 81 - 3:0

“Севилья”: Буну, Навас, Маркао Тейшейра (Сусо, 29), Баде, Акунья (Теллес, 85), Ракитич, Фернандо, Гудель, Ламела (Хиль, 80), Окампос, Эн-Несири.

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака (Шоу, 46), Магуайр, Линделеф, Диогу Далот, Эриксен (Эланга, 87), Забитцер (Фред, 68), Каземиро, Санчо (Рэшфорд, 46), Антони, Марсьяль (Вегорст, 54).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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