АЗ совершил камбэк и вышел в полуфинал Лиги Конференций

В ответном матче ¼ финала Лиги Конференций АЗ в серии пенальти победил “Андерлехт” и пробился в полуфинал.

Победу голландскому клубу в основное время принес Эвангелос Павлидис, который сделал дубль.

АЗ Нидерланды – “Андерлехт” Бельгия - 2:0 (2:0), по пенальти - 3:1, первый матч - 0:2

Голы: Павлидис, 5 (с пенальти) - 1:0, Павлидис, 13 - 2:0

АЗ: Райан, Сугавара, Хацидьякос, Бекема, Керкез (де Вит, 101), Класи, Рейндерс, Мейнанс (Базур, 113), ван Бредероде (Мердинк, 101), Павлидис (Ладо, 46), Одгор (Михайлович, 113).

“Андерлехт”: Вербрюгген, Мурильо (Сарделла, 62), Вертонген, Дебаст, Ндиай, Дрейер, Амузу, Рафаелов (Струйкенс, 76), Диавара (Кана, 111), Ашимеру (Арнстад, 90), Слимани (Ангуло, 105).

Не пропустите: "Фиорентина" вышла в полуфинал Лиги Конференций.