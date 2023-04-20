"Фиорентина" проиграла в домашнем матче Лиги Конференций, но вышла в полуфинал

В ответном матче ¼ финала Лиги Конференций “Фиорентина” на своем поле проиграла “Леху” со счетом 2:3, но по сумме двух встреч вышла в полуфинал.

Победу польскому клубу принесли голы Афонсу Соузы, Кристоффера Вельде и Артура Собеха. У хозяев отличились Риккардо Соттиль и Гаэтано Кастровилли.

“Фиорентина” Италия – “Лех” Польша - 2:3 (0:1) - первый матч - 4:1

Голы: Соуза, 9 - 0:1, Вельде, 64 (с пенальти) - 0:2, Собех, 69 - 0:3, Соттиль, 78 - 1:3, Кастровилла, 90+2 - 2:3

“Фиорентина”: Терраччано, Венути, Игор Жулио, Миленкович (Мартинес, 46), Бираги (Терзич, 53), Бонавентура (Кастровилли, 71), Барак, Мандрагора, Гонсалес, Соттиль (Куаме, 85), Йович (Кабрал, 71).

“Лех”: Беднарек, Червиньски (Перейра, 31), Милич, Дагерстоль, Ребошу, Муравски, Карлстрем, Афонсу Соуза (Марчиньски, 80), Скурась, Вельде (Ба Луа, 80), Собех (Исхак, 79).

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