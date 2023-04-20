"Манчестер Юнайтед" собирается избавиться от пяти защитников

“Манчестер Юнайтед” хочет расстаться сразу с пятью защитниками в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, английский клуб планирует выставить на трансфер Аарона Ван-Биссаку, Гарри Магуайра, Эрика Байи, Алекса Теллеса и Брандона Уильямса.

При этом манкунианцы собираются купить голландского защитника “Байера” Джереми Фримпонга.

“Манчестер Юнайтед”, набрав в 30 матчах 59 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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