Де Хеа, скорее всего, останется в "Манчестер Юнайтед"

Испанский вратарь “Манчестер Юнайтед” Давид Де Хеа близок к продлению контракта с клубом, сообщает ESPN.

По сведениям источника, футболист согласился пойти на существенное снижение зарплаты ради подписания нового соглашение. Сроки нового контракта пока не разглашаются. Его нынешний контракт истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 32-летний Де Хеа провел за “Манчестер Юнайтед” 47 матчей во всех турнирах и пропустил 50 голов.

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