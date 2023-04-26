ПСЖ отклонил требование Месси

“Пари Сен-Жермен” отказался повышать зарплату аргентинскому нападающему Лионелю Месси, сообщает AS.

По сведениям источника, футболист хотел повышения, мотивируя это тем, что он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Впрочем, руководство парижан сообщило форварду, что готово предложить ему только однолетний контракт с прежней зарплатой, которая составляет 35 миллионов евро в год.

Напомним, что контракт аргентинца с клубом истекает летом 2023 года. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 36 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

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